YB unterliegt AS Roma 1:2 – Erneut fatale 4 Minuten für Young Boys Die Young Boys führen beim Start in die Europa League lange. Ein Schachzug genügt den Italienern, um die Partie zu drehen und bei den Bernern böse Erinnerungen hervorzurufen. Dominic Wuillemin

Doppelt bitter für YB: Bruno Peres (rechts) hätte nach einer Tätlichkeit nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, als er das 1:1 für die Römer erzielt. Foto: Christian Pfander

Eine Stunde vergeht, dann hat Romas portugiesischer Trainer Paolo Fonseca genug gesehen. Er bringt Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan und Jordan Veretout, klingende Namen und allesamt Stützen im Römer Konstrukt. Draussen denkt YB-Trainer Gerardo Seoane, da komme nun grosse Qualität rein. Er wird später von den Assen im Ärmel Fonsecas sprechen.

Bis dahin ist es höchstens die AS Roma B, die sich YB entgegenstellt. Mit dem spanischen Weltmeister Pedro Rodriguez steht nur eine unumstrittene Stammkraft in der Startaufstellung. Drei der Römer kamen in den ersten vier Ligapartien keine einzige Minute zum Einsatz. Der brasilianische Verteidiger Juan Jesus etwa hatte letztmals im September 2019 einen Match von Beginn an bestreiten dürfen – wie am Donnerstag am ersten Spieltag der Europa League. Ein deutliches Zeichen, wo die Prioritäten der Italiener liegen.