SVP-Versammlung in Belp – Ermittlungen noch im Gang Noch ist unklar, ob die SVP-Versammlung, an der kaum Maskenträger auszumachen waren, rechtliche Konsequenzen hat.

SVP-Delegiertenversammlung in Belp. Foto: Adrian Moser

Über 400 Personen sassen am 6. Juli im Saal des Restaurants Kreuz in Belp und wohnten der SVP-Delegiertenversammlung bei. Personen mit Maske waren dabei wenige auszumachen, obwohl die Veranstalter zum Tragen einer solchen aufgefordert hatten. Die Polizei war nicht vor Ort, wurde nach der Veranstaltung aber auf mögliche Verstösse gegen die Covid-Vorschriften aufmerksam gemacht. Möglicherweise müssen die Veranstalter mit einer Busse rechnen. Auf Anfrage teilt die Kantonspolizei mit, die Ermittlungen dauerten noch an. Schon im Anschluss an die Versammlung hatte die Polizei erklärt, sie werde den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft rapportieren, sollten strafbare Handlungen festgestellt werden. Eine Anfrage bei der Gesundheitsdirektion letzte Woche ergab, dass sich beim Contact-Tracing bis dahin keine Covid-Fälle mit dem Anlass in Verbindung bringen liessen.

bw

