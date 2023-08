Ermittlungen gegen Brasiliens Ex-Präsidenten – Robocop jagt jetzt Bolsonaro Auch gegen den früheren Staatschef Brasiliens laufen mehrere Verfahren. Ausgerechnet eine angebliche Kleingaunerei könnte dem Rechtsextremisten zum Verhängnis werden. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Im Visier der Ermittler: Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro soll sich illegal bereichert haben. Foto: Ricardo Moraes (Keystone)

Die letzten Tage, Wochen und Monate dürften anstrengend gewesen sein für Jair Bolsonaro. Da wäre zum Beispiel die Durchsuchung, zu der Polizisten am vergangenen Donnerstag in der Wohnung des jüngsten Sohnes des brasilianischen Ex-Präsidenten erschienen. Der Vorwurf: Geldwäsche, Dokumentenfälschung und Steuerhinterziehung. Kurz zuvor hatte ein Hacker bei einer parlamentarischen Untersuchungskommission ausgesagt und dabei Jair Bolsonaro höchstpersönlich beschuldigt, ihm den Auftrag gegeben zu haben, sich in das elektronische Wahlsystem Brasiliens einzuschleusen.