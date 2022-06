Umweltfreundliche Luftfahrt – Erlöst uns elektrisches Fliegen von der lästigen Flugscham? Auf der Strasse setzt sich E-Mobilität langsam durch. Auch in der Luft macht man diesbezüglich Fortschritte. Dem grünen Ferienflug steht aber noch etwas im Weg. Joachim Laukenmann

Soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen: Das batteriegetriebene Elektroflugzeug Alice mit Platz für neun Passagiere. Foto: Eviation

Auf der Strasse ist der Siegeszug des Elektroantriebs nicht mehr aufzuhalten. Gilt das in naher Zukunft auch für den Ferienflug? Können wir bald in Flugzeuge steigen, die unsere Atmosphäre nicht mit umweltschädlichen Emissionen belasten und keine klimawirksamen Kondensstreifen an den Himmel zeichnen? Gehört die Flugscham somit bald der Vergangenheit an?