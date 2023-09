Eritreer-Proteste mit Gewalt – 12 Verletzte nach Massenschlägerei in Opfikon Eritreische Regimegegner haben sich im Glattpark Scharmützel mit Anhängern von Diktator Afewerki geliefert. Zuvor musste ein Eritrea-Festival in Oberuzwil abgesagt werden.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort – im Hintergrund ein Teil der Demonstranten. Foto: 20min

Im Glattpark in Opfikon ist es am Samstag zu einer Massenschlägerei gekommen. Anhänger des eritreischen Diktators Isaias Afewerki und Regimegegner gingen teils mit Schlagstöcken aufeinander los. Laut der Aargauer Zeitung griffen einige Demonstrierende auch die Polizei an, die mit einem Grossaufgebot vor Ort war und die Gruppierungen später trennen konnte. Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich sagte, wurden zwölf Personen verletzt, sieben davon mittelschwer. Drei Personen wurden verhaftet.

Im st.gallischen Oberuzwil war zuvor ein Eritrea-Festival abgesagt worden. Mehrere Dutzend Menschen wollten das offenbar von Afewerki-Anhängern organisierte Fest verhindern. Dessen Kritiker sahen die Veranstaltung als Propaganda an. Dem St.Galler Tagblatt sagte eine Mediensprecherin der Kantonspolizei St.Gallen: «Die Veranstalter haben eingesehen, dass ihr Fest nicht durchführbar ist.» Viele der Demonstrierenden reisten von Oberuzwil direkt nach Opfikon.

Schwere Ausschreitungen in Tel Aviv

Erst am Samstagmorgen hatten Meldungen aus Tel Aviv Schlagzeilen gemacht: Dort wurden bei schweren Zusammenstössen zwischen Israels Polizei und Migranten aus Eritrea mehr als 150 Menschen verletzt. Hunderte Eritreer hatten am Samstag vor der Botschaft ihres Landes gegen die dortige Regierung protestiert und dabei auch Absperrungen der Polizei durchbrochen, wie israelische Medien berichteten. Die Polizei teilte mit, Sicherheitskräfte hätten aufgrund der unmittelbaren Gefahr für sie selbst auch Schüsse abgegeben. Dadurch seien mindestens drei Menschen verletzt worden. Mindestens 19 Demonstranten seien bei den Ausschreitungen schwer verletzt worden, berichtete die Zeitung «Haaretz» unter Berufung auf Rettungskräfte.

In Tel Aviv kam es zu heftigen Auseinandersetzungen: Hier weisen Polizisten einen Demonstranten weg. Foto: Keystone

Laut Polizei waren unter den Verletzten auch mindestens 49 Beamte. Sicherheitskräfte hätten 39 Demonstranten verhaftet und bei ihnen Schlagstöcke, Tränengas und Elektroschocker gefunden. Am späten Nachmittag beruhigte sich die Lage demnach wieder.

Hintergrund der Randale war eine Veranstaltung der Regimetreuen zu einem Jahrestag des Eritreischen Unabhängigkeitskrieges. Der Krieg, bei dem sich Eritrea die Unabhängigkeit von Äthiopien erkämpfte, dauerte von 1961 bis 1991. Seit 1993 regiert Präsident Isaias Afewerki das Land in einer Ein-Parteien-Diktatur. Meinungs- und Pressefreiheit sind in Eritrea stark eingeschränkt. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Eritreer ins Ausland fliehen.

Ausschreitungen auch in Norwegen

Auch in der norwegischen Stadt Bergen bewarfen sich am Samstag Gegner und Anhänger der eritreischen Regierung mit Steinen und Flaschen, wie die Zeitung «Bergens Tidende» meldete. Mindestens ein Mensch sei verletzt worden. Augenzeugen berichteten, auch die Polizei sei attackiert worden. Auslöser der Ausschreitungen war demnach ein Fest von Regierungsanhängern.

Auch in Deutschland war es im Juli zu Ausschreitungen bei einem Eritrea-Festival mit mindestens 26 verletzten Polizisten gekommen, als Gegner der Veranstaltung Sicherheitskräfte mit Stein- und Flaschenwürfen attackierten und Rauchbomben zündeten. Die Beamten setzten unter anderem Schlagstöcke gegen sie ein. Die Organisatoren des Events in Giessen stehen der umstrittenen Führung des ostafrikanischen Landes nahe. In Stockholm kam es im August bei einem Eritrea-Festival zu gewalttätigen Ausschreitungen mit mehr als 50 Verletzten.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.