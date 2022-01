Fehlende Ärzte, mangelhafte Räume – «Erhebliche Qualitätsmängel»: Kantone schliessen reihum Testzentren Ein Anbieter hat gleich in vier Kantonen die Betriebsbewilligung verloren. Er ist aber nicht der einzige. Es gibt zum Teil haarsträubende Zustände. Peter Burkhardt Erich Bürgler

Seit 31. Dezember geschlossen: Testzentrum der Safetest AG in Solothurn. Foto: Valentina Verdesca

Alles wirkt ein wenig improvisiert: An der Tür des Testzentrums an der Dornacherstrasse in Solothurn hat eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zweimal mit Kugelschreiber hingekritzelt: «Geschlossen trotz Terminbestätigung.»

Mitten im Silvesterrummel, am 31. Dezember, schloss der Kanton Solothurn das Testzentrum der Zuger Firma Safetest AG zwangsweise. Die Behörden begründen die Schliessung damit, dass «die gesetzlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Testcenters nicht mehr erfüllt waren». Geschlossen werden musste auch das Testzentrum der gleichen Firma in Olten, wie die «Solothurner Zeitung» diese Woche berichtete.