Der bernische Polit-Sonntag live - Erhält der Kanton Bern einen Klimaartikel? | Köniz wählt | Wohninitiative in Muri

Darum geht es in der Stat Bern: Kredit & Gewässer

In der Stadt Bern entscheiden die Stimmberechtigten über zwei kommunale Vorlagen.

Damit die Stadt weiterhin Liegenschaften erwerben kann, um günstigen Wohnraum zu erhalten oder neu zu schaffen, braucht sie Geld. Deshalb soll der einst gewährte Kredit um 45,51 auf 105,51 Millionen Franken erhöht werden. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Zum Schutz von Flüssen, Seen und anderen Gewässern müssen in der Schweiz sogenannte Gewässerräume festgelegt werden. Die Stadt will dieser Vorgabe mit dem Erlass eines Gewässerraumplans nachkommen. Über diesen Plan entscheiden heute die Stimmberechtigten. (mas)