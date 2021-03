Neue Attraktion geplant – Erhält Bern ein Schoggimuseum? Ein Berner sammelt Geld, um in einer «Erlebniswelt» die Geschichte von Tobler, Lindt, Bloch und anderen Schokoladenpionieren zu erzählen. Adrian Hopf-Sulc

Die Toblerone läuft immer noch in Bern ab Band, aber hinter verschlossenen Türen. Foto: Adriana Bella

Was versteckt sich im Toblerone-Logo? Die Antwort kennen selbst in Bern nicht viele: In der Zeichnung des Matterhorns ist auch die Silhouette des Berner Bären zu sehen. Ebenso unbekannt ist hierzulande wie auch im Ausland, dass die Toblerone immer noch ausschliesslich in der Stadt Bern hergestellt wird – und dass der Zürcher Schokoladenkonzern Lindt seine Wurzeln in Bern hat.

Lukas Wenger möchte dies ändern. Er will in Bern die Swiss Chocolate World eröffnen, ein Schokoladenmuseum mit Degustations- und Einkaufsmöglichkeit. «Schon nur die Geschichte von Theodor Tobler ist unglaublich – aber niemand kennt sie», sagt Wenger. «Bern ist die Hauptstadt der Schokolade, aber bislang wird dieses Potenzial überhaupt nicht genutzt.»