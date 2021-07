Heikler Staatsbesuch – Erdogan zündelt auf Zypern Die UNO strebt für die geteilte Insel eine Wiedervereinigung an. Der türkische Präsident will davon nichts wissen – und plant eine Provokation. Tobias Zick

Verspricht «gute Nachrichten»: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan (AFP)

Er werde «gute Neuigkeiten» nach Nordzypern mitbringen, das verkündete Recep Tayyip Erdogan schon vergangene Woche nach dem Freitagsgebet. Damit schürte der türkische Präsident die seit längerem schwelenden Befürchtungen im südlichen Teil der Insel, dass er an diesem Dienstag bei seinem Besuch am Ort massive Provokationen vom Stapel lassen wird.

Die bei Touristen so beliebte Insel im östlichen Mittelmeer, die in jüngster Zeit vor allem mit extremer Hitze und nicht minder extremen Corona-Infektionszahlen Schlagzeilen machte, ist in einen grösseren griechischen Teil und einen kleineren türkischen gespalten. 1974 hatten Putschisten, die von der Militärjunta in Athen unterstützt wurden, versucht, die lang erträumte «Enosis» durchzusetzen, die Vereinigung der Insel mit Griechenland – woraufhin dann Ankara Truppen zum Schutz der türkischen und muslimischen Bevölkerung im Norden schickte. An diesem Dienstag jährt sich die türkische Invasion zum 47. Mal, und Erdogans Jubiläumsbesuch wird auch von Brüssel aus sehr aufmerksam verfolgt.

Erdogan will hier den Tourismus fördern – und politische Tatsachen schaffen: Varosha. Foto: Christina Assi (AFP)

Laut türkischen Medien wird Erdogan einen Park und eine Moschee in Varosha wiedereröffnen, dem einst so mondänen Strandresort, aus dem 1974 die griechische Bevölkerung fliehen musste und das seither als Geisterstadt vor sich hin dämmert. Die Türkei will daraus wieder ein Tourismusziel machen und spricht von einem «humanitären Akt». Das sieht unter anderem das EU-Parlament anders, dessen Abgeordnete mit grosser Mehrheit das türkische Treiben in Varosha als Verstoss gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats verurteilt haben.

Natürlich geht es Erdogan nicht allein darum, touristisches Potenzial zu heben. Varosha ist mit Symbolkraft aufgeladen wie kein anderer Ort der Insel; eine Rückkehr der vertriebenen Griechen gilt als Voraussetzung für eine Wiedervereinigung, wie auch viele türkische Zyprioten sie nach wie vor erhoffen. Doch Erdogan will davon nichts wissen.

Zweifellos wird Erdogan seinen Jubiläumsbesuch nun nutzen, um das Ziel einer dauerhaften Teilung auch symbolisch zu untermauern.

Der mit seiner massiven Unterstützung letztes Jahr ins Amt gewählte nordzyprische Hardliner-Präsident Ersin Tatar lässt kaum eine Gelegenheit aus, um zu verkünden, dass für ihn nur eine «Zweistaatenlösung» infrage komme. Selbstbewusst fordert er zudem, dass die internationale Gemeinschaft schon jetzt seinen Landesteil endlich als souveränen Staat anerkennen müsse (bislang tut das nur Ankara). Zweifellos wird Erdogan seinen Jubiläumsbesuch nun nutzen, um das Ziel einer dauerhaften Teilung auch symbolisch zu untermauern. Gemäss Berichten aus Ankara plant er, einen brachliegenden Militärflugplatz im Norden der Insel zu einer Drohnenbasis auszubauen und zudem in der Nähe von Varosha eine Marinebasis zu errichten. Gut möglich, dass dies zu den «guten Nachrichten» gehört, die er am Jahrestag der Invasion vor Ort verkünden will.

Kein Zweifel, der internationale Prozess zur Lösung des Zypernkonflikts steckt in einer Sackgasse. Erst Anfang Mai ging ein Treffen in Genf, einberufen von UNO-Chef António Guterres persönlich, ohne jegliches Ergebnis zu Ende. Daran haben durchaus beide Seiten ihren Anteil. Es ist aber zu hoffen, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Dauer recht behält, wenn sie sagt, die Mitgliedsstaaten seien sich «sehr einig» darin, dass sie «niemals eine Zweistaatenlösung akzeptieren» würden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.