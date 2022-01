«Kill Erdogan»-Plakat – «Erdogan will mit dem Berner Prozess einen Prestigegewinn»

Mit dem Gerichtsverfahren in Bern wolle sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als Verteidiger der Nation inszenieren, sagt Islamwissenschafter Reinhard Schulze.

«Erdogan will mit dem Berner Prozess einen Prestigegewinn»

Der Prozess um die Verfertiger eines «Kill Erdogan»-Plakats in Bern ist hochpolitisiert. Das ist selten in der Schweiz. Wie üblich ist es in der Türkei?

In der Türkei ist das Alltag. Dabei geht es nicht «nur» um mutmassliche Beleidigungen von Recep Tayyip Erdogan, sondern auch um Beleidigungen der Nation als solcher. Nach Artikel 104 der türkischen Verfassung ist der Staatspräsident nicht nur Chef der Exekutive, sondern auch Repräsentant des Staates und der Einheit der Nation.