Keine Lust auf Schweizer Politik – Erdogan triggert Migranten mehr als Berset und Rösti Nur wenige Leute mit Migrationshintergrund gehen wählen – ausser, wenn sie in ihren Herkunftsländern mitbestimmen können. Mustafa Atici, Sibel Arslan und Sanija Ameti wollen das ändern und gehen vor den Wahlen in die Offensive. Adrian Schmid

Erdogan bewegt manche Türkinnen und Türkinnen mehr als der Bundesrat: Demonstration für den türkischen Präsidenten in Zürich. Foto: Keystone

Man muss sich das einmal vorstellen: Bei den türkischen Präsidentschaftswahlen bildeten sich vor den Urnen Schlangen – nicht nur in der Türkei, auch in der Schweiz. Die Türkinnen und Türken, die hierzulande leben, wurden mit organisierten Bussen zu den Wahllokalen gefahren. Es gab extra Kampagnen für sie. Bei der Stichwahl zwischen Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kilicdaroglu betrug die Beteiligung in der Schweiz 63 Prozent. Eine Mehrheit gab die Stimme dem unterlegenen Herausforderer.