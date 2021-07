Internationale Empörung – Erdogan «provoziert» mit Plänen für Geisterstadt auf Zypern Der türkische Präsident möchte die verfallene Stadt Varosha wiedereröffnen. Mehrere Staaten warnen vor dem Schritt und fordern, die Kontrolle über den Ort der UNO-Mission zu übertragen.

Bei einem Besuch im türkisch besetzten Nordteil Zyperns hatte Erdogan am Dienstag die Pläne zur Öffnung der Geisterstadt Varosha vorangetrieben und eine fortgesetzte Teilung der Insel befürwortet. Foto: Keystone

Die Pläne des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Wiedereröffnung der Geisterstadt Varosha auf Zypern haben international für Empörung gesorgt. Deutschland, Frankreich und die USA verurteilten die Ankündigung, einen Teil des ehemaligen Ferienortes in türkisch-zyprische Kontrolle zu überführen. Deutschland rief die Türkei am Mittwoch auf, sich an alle UNO-Resolutionen zu halten und «die Kontrolle über den Ort der UNO-Mission zu übertragen».

Einseitige Schritte seien «alles andere als hilfreich», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Das türkische Vorgehen gefährde «die Fortschritte der letzten Monate in den EU-Türkei-Beziehungen» und erschwere die Bemühungen um die Wiederaufnahme der Zypern-Gespräche.

Verstoss gegen UNO-Resolutionen

Ein solcher Schritt verstosse gegen UNO-Resolutionen, die eine Verwaltung des Ortes durch die Vereinten Nationen vorsähen, erklärte auch US-Aussenminister Antony Blinken. Frankreichs Aussenminister Jean-Yves Le Drian warf Erdogan eine «Provokation» vor.

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell hatte Erdogans Vorgehen zuvor bereits als «inakzeptable einseitige Entscheidung» verurteilt. Die Türkei wies diese Kritik als «null und nichtig» zurück.

Heikler Staatsbesuch Erdogan zündelt auf Zypern Bei einem Besuch im türkisch besetzten Nordteil Zyperns hatte Erdogan am Dienstag die Pläne zur Öffnung der Geisterstadt Varosha vorangetrieben und eine fortgesetzte Teilung der Insel befürwortet. Bereits seit vergangenem Herbst können Menschen den Strand der verfallenen Stadt nutzen. Der von der Türkei kontrollierte Küstenort Varosha liegt direkt an der UN-Pufferzone zwischen dem türkischen Nord- und dem griechischen Südteil der Mittelmeerinsel. Der Status von Varosha ist Gegenstand von Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. Zypern ist seit 1974 geteilt. Damals hatte die türkische Armee nach einem Militärputsch der griechischen Zyprer den Norden besetzt. Seit 2004 gehört Zypern der EU an, im Nordteil der Insel ist europäisches Recht jedoch bis zur Lösung des Konflikts ausgesetzt. Die UNO bemüht sich seit langem um eine Vermittlung, bisher ohne Erfolg. Die Türkei ist der einzige Staat, welcher die 1983 ausgerufene Türkische Republik Nordzypern anerkennt.

AFP/step

