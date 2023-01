Erdwärmebohrung mit Hindernissen – Erdgasblase sorgte in Langenthal für Explosionsgefahr Unterirdische Überraschung in Langenthal: Während einer Erdsondenbohrung stiessen Methangas und Wasser aus. Ein Warnzeichen für die Stadt? Jana Kehl

Während der Erdwärmebohrungen wurde in Langenthal eine Erdgasblase getroffen. Zwar bestand Explosionsgefahr, die Anwohnerschaft war jedoch nicht in Gefahr. Karikatur: Max Spring

Es sollte eine langfristige Investition sein: Der Umstieg auf Erdwärme anstelle einer Luftwärmepumpe bedeutete für diesen Hausbesitzer aus Langenthal auch, zwei Erdwärmesonden für knapp 50’000 Franken 230 Meter tief in sein Grundstück zu bohren. Was er allerdings nicht wusste: Welche geologischen Überraschungen in diesen Tiefen vorzufinden sind.