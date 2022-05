16. «Bund»-Essaywettbewerb – Erde, Existenz und Ethik Der Glaube, dass die Natur etwas ausserhalb des Menschlichen ist, führt dazu, dass wir uns selbst bedrohen. Es braucht ganzheitliches Verantwortungsbewusstsein für die Erde. Sulamith Tamborriello

Gegen die Verhaltensträgheit: Streik von Klimajugendlichen. Foto: Keystone

Das Symbol des lodernden Planeten ist schon lange nicht mehr nur ein Symbol. Die Klimakrise hat uns eingeholt, in Australien, Kalifornien, Bangladesh und auch in der Schweiz. Es tauchen gewaltige Herausforderungen in unserem Denken sowie in unserem Handeln auf.