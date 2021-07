Schweizer Olympia-Wege - Er wurde Papa, hatte einen Job auf sicher – dann kam der Hammer

Steffen, Steingruber, Flückiger, Gmelin & Petrucciani – Er wurde Papa, hatte einen Job auf sicher – dann kam der Hammer Mit 364 Tagen Verspätung starten die Olympischen Spiele, einige der Teilnehmer kostete das letzte Jahr Nerven. Andere dagegen wurden erst deshalb zu Profiteuren. Marco Oppliger , Marco Keller , Monica Schneider , David Wiederkehr

Das letzte grosse Fecht-Abenteuer: Als bester Schweizer Teamfechter seit je nimmt Benjamin Steffen in Tokio seinen letzten Anlauf Richtung Olympiamedaille. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Benjamin Steffen, Fechten: Endlich geniessen

Die Stimmung hat umgeschlagen, radikal – und das nicht erst in den letzten Tagen. Benjamin Steffen spricht von «endlich ist die Zeit gekommen» und «den olympischen Geist geniessen». Obwohl das ja nicht ganz einfach ist unter den speziellen Voraussetzungen in Tokio. Steffen ist 39-jährig, und er ist nach Japan gekommen, um nachzuholen, was er 2016 in Rio verpasst hat: eine Medaille zu gewinnen. Im Einzel-Halbfinal ist er damals dem nachmaligen Olympiasieger Park Sang-young und im Gefecht um Bronze Gauthier Grumier unterlegen. Vierter also, der undankbarste aller Plätze.