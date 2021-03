SCB-Verteidiger Miro Zryd – Er wechselt die Fronten – unfreiwillig Der SC Bern wollte den 26-Jährigen trotz weiterlaufendem Vertrag loswerden. Nun spielt Miro Zryd so gut wie lange nicht mehr – was besonders die SCL Tigers freut. Marco Oppliger

Auf Abschiedstournee: Miro Zryd wird schon bald einen Tiger auf der Brust tragen. Foto: Raphael Moser

Nein, der SCB ist noch nicht für das Playoff qualifiziert. Und doch bedient sich Miro Zryd bereits des entsprechenden Vokabulars, wenn er über die nächsten Tage spricht. Mit der Partie gegen die SCL Tigers am Freitag beginnt für die Berner ein Programm, das in seinem Ausmass alles bisher da gewesene im Schweizer Eishockey in den Schatten stellt. Bis nächsten Donnerstag bestreiten sie fünf Partien, darunter zwei Doppelrunden. Danach geht es in ähnlichem Takt weiter. «Gut essen und gut schlafen», nennt Zryd das Rezept, um die Herkulesaufgabe zu meistern.