Biel-Verteidiger Janis Moser – Er war zu klein, zu schwach – nun eifert er Roman Josi nach Mit 18 debütierte er in der National League und im Nationalteam: Janis Moser ist eines der grössten Talente des Landes. Für diesen Status musste er kämpfen. Marco Oppliger

Im Duell mit einem der Grössten der Liga: Biels Janis Moser (rechts) scheut den Zweikampf mit Luganos Mark Arcobello nicht. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Die Episode geht so: Im Herbst 2018 muss Beat Forster am Knie operiert werden. Der Ausfall des Routiniers trifft die Verteidigung des EHC Biel hart. Um die Lücke schliessen zu können, wird während der Saison-Vorbereitung der Captain der U-20-Mannschaft ins Fanionteam beordert, in Biel schwärmen sie von dessen Fähigkeiten. Sein Name: Janis Moser. Sportchef Martin Steinegger jedoch zögert, den Jungspund einzusetzen. «Eine Karriere aufzubauen, dauert Jahre, aber es genügt ein Check, um sie zu zerstören», sagt er.

Nach Absprache mit Mike McNamara, dem damaligen Ausbildungschef, entschliesst sich Steinegger dem Junior in zwei Testspielen doch eine Chance zu geben. Gegen Teams notabene, die berüchtigt sind für ihre harte Spielweise. Moser bewährt sich. «Von da an wusste ich: Wir müssen nicht mehr Angst um ihn haben», sagt Steinegger.