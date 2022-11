Franz Hohler über Mani Matter – «Er war jemand, der nie stehen blieb» Franz Hohler war eng mit Mani Matter befreundet. Der Autor spricht über die erste und die letzte Begegnung mit ihm, über Matters Vielseitigkeit – und er verrät sein Lieblingslied. Alexander Sury

Harmonierten auch musikalisch: Franz Hohler und Mani Matter auf der Bühne, ca. 1970. Foto: Bruno Kirchgraber / Fotostiftung Schweiz

Am Abend des 24. November 1972 wartet Franz Hohler in seiner Zürcher Wohnung vergeblich auf seinen Freund Mani Matter. Es ist eigentlich vereinbart, dass Matter nach einer Vorstellung am Zürichsee bei ihm übernachtet. Aber dazu kommt es nicht mehr: Matter verunglückt auf der Fahrt zum Auftrittsort auf der Autobahn bei Kilchberg tödlich.