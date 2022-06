Buch über Egon Ammann – Er war eine Elementarkraft Autoren, Mitarbeiterinnen und Weggefährten erinnern an den Verleger, seinen untrüglichen Sinn für Weltliteratur, seinen Charme – und seine bedenklichen Fahrkünste. Martin Ebel

Rund 900 Titel hat Egon Ammann in knapp 30 Jahren verlegt, darunter Klassiker und Nobelpreisträger. Foto: Regina Hügli (13 Photo)

Emil Oprecht, Otto F. Walter, Daniel Keel: Auch die Schweiz hatte ihre grossen Verleger. Der jüngste und vorerst letzte in der Reihe war Egon Ammann, Gründer und fast 30 Jahre Leiter des Ammann-Verlages in Zürich. 2010 schlossen er und seine Frau Marie-Luise Flammersfeld das Unternehmen, 2017 ist der 1941 in Bern geborene Ammann in Berlin gestorben.