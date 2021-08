Geplatzte Träume in Kanada – Er war der erste «Indianermaler» Not und Elend – das war das Schicksal von Schweizer Auswanderern 1821 am Red River. Unter ihnen war der fünfzehnjährige Zeichner und Maler Peter Rindisbacher. Simon Wälti

Büffeljagd in der kanadischen Prärie. Peter Rindisbachers Gemälde wurden später vielfach kopiert und reproduziert. Bild: Missouri Historical Society

Er malte die ersten Bilder der Wildnis in Nordamerika: eine Inuitfamilie in Robbenfellen, der Mann kommt wohl von der Jagd zurück. Im Wasser treibende riesige Eisblöcke, die englische Schiffe einzuschliessen drohen. Eine Gruppe von Männern, die Boote an Seilen mühsam flussaufwärts schleppt. Eine friedliche Winterszene auf einem zugefrorenen Fluss mit einem Fort im Hintergrund. Eine Besprechung eines Vertreters der Hudson’s Bay Company mit einer Gruppe von Männern eines indigenen Stammes. Der Tanz von Kriegern um einen Skalp auf einer Lanze. Und natürlich die Büffeljagd, zu Pferd mit Pfeil und Bogen oder mit dem Gewehr, auf Schneeschuhen im Frühling. Hunde, die einen Bison anfallen.