Tagestipp: Arno Camenisch – Er wagt sich auf neues Terrain Der Bündner Autor erinnert sich in seinem neuen Roman «Die Welt» an die unbeschwerte Aufbruchszeit seiner Jugend. Sarah Sartorius

Arno Camenisch hat in seiner Jugend das Weite gesucht. Foto: Janosch Abel

Im Jahr 2001 hat sich für den Icherzähler in Arno Camenischs neuem Roman «Die Welt» alles verändert. Den «Millennium-Crash» hat der 23-Jährige überlebt, Wohnung und Job gekündigt. Es zieht ihn von der Provinz hinaus in die weite Welt: «Ich war hungrig, ich wollte diese Welt sehen, ich wollte sie mir reinziehen», schreibt er. Hongkong ist seine erste Destination, weiter geht es nach Australien und Südamerika. Abenteuer, flüchtige Liebschaften und die Unbeschwertheit der Jugend begleiten ihn auf seiner Reise. Während Camenisch in seinen Romanen bisher fast ausschliesslich über ein vom Verschwinden bedrohtes Bündner Dorf geschrieben hat, wagt er sich in seinem neuen Werk auf neues Terrain. Ob dieser Schauplatzwechsel gelingt, kann an der Lesung nachgeprüft werden. (sas)

