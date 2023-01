Ausnahmetalent auf der Flucht – Er verlor alles – in der Schweiz wurde er zum Weltklasseläufer Dominic Lobalu war neun, als seine Eltern im Bürgerkrieg im Südsudan umkamen. Seine Flucht endete 2019 in Abtwil SG, sein rasanter Aufstieg fordert jetzt auch den Weltverband. Monica Schneider Silas Zindel Foto

Aus dem Nichts gekommen und die Besten das Fürchten gelehrt: Dominic Lobalu (24), das afrikanische Supertalent. Foto: Silas Zindel

Seine Frage kam unerwartet. Dominic Lobalu wollte beim Weihnachtslauf in Bulle wissen, ob er statt des Muni, der ihm als Sieger zustand, auch eine Kuh bekommen könnte. Seine Überlegung war rein praktischer Natur: Seit bald zwei Jahren lebt der 24-Jährige in Abtwil SG, und seine Milch kauft er direkt beim benachbarten Bauern. So hätte er sie sogar von der eigenen Kuh haben können. Es ist nicht so weit gekommen: Mit seinem Trainer Markus Hagmann hat er sich geeinigt, dass ihm der Gegenwert in Franken in seiner derzeitigen Situation besser dient.