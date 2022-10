Urteil im Kiental-Prozess – «Ich weiss, was ich gemacht habe – und was nicht» Das Gericht glaubte dem Beschuldigten im Kiental-Prozess kein Wort. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 17,5 Jahren. Roger Probst

Der Angeklagte im Prozess von Kiental: Das Gericht verurteilte ihn zu einer langen Freiheitsstrafe. Illustration: Karin Widmer

Knapp zwei Stunden sass er ruhig da, hörte sich stoisch an, was Gerichtspräsidentin Eveline Salzmann zu sagen hatte. Als sie fertig war, fragte er, ob er auch etwas sagen dürfe. Und dann brach es aus ihm heraus. «Es war nicht so. Ich weiss, was ich gemacht habe – und was nicht.» Er sei völlig geschockt. «Ich bin enttäuscht. Das habe ich nicht erwartet.» Es seien doch alles bloss Indizien, keine Beweise. Er erinnerte an den Fall Z.: 1987 war ein Mann in der Region Bern wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Strafe verurteilt worden. 1993 wurde er in einem Revisionsprozess freigesprochen.