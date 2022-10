Serie «Inkognito» – Er steckte anderen Männern Engelshaar in den Hosenschlitz Wenn dieser Dandy-Künstler mit Zylinderhut in Bern zu Besuch war, wurde es für seine Gastgeber meistens anstrengend und zauberhaft zugleich. Alexander Sury

Der «Magier der Stille» sorgte bei seinen zahlreichen Besuchen in Bern immer wieder für Aufsehen. Foto: zvg

Mitunter gestaltete sich sein extravagantes Auftreten in Bern für seine Begleiter schwierig – etwa wenn der amerikanische Künstler andere Männer kurzerhand dazu aufforderte, ihr Geschlecht vor ihm zu entblössen, und ihnen «Engelshaar» in den Hosenschlitz steckte. Er fiel allein schon durch sein äusseres Erscheinungsbild auf: schwarzer Zylinder und ein Ritualgewand in Gold, Schwarz, Weiss oder Rot. Dazu trug er meistens eine Augenbinde, die seinen Blick und den des Betrachters von der äusseren Erscheinung in die innere Schau kehren sollte.