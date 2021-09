Para-Weitspringer Markus Rehm – Er springt mit einem Fuss weiter als die Besten mit zwei Seit einem Wakeboard-Unfall fehlt dem Deutschen der Unterschenkel. Der weltbeste Weitspringer ist er trotzdem. Und die Experten streiten: Ist er wirklich benachteiligt? Christian Brüngger

Kann wie kein anderer Para-Athlet weit springen: Markus Rehm. Foto: Imago/Kyodo News

Es war ein Sieg mit Ansage: Markus Rehm war seinen Konkurrenten am Mittwoch an den Paralympics in Tokio derart überlegen, dass die Frage bloss war, um wie viele Zentimeter er sie abhängen würde. Es waren nach seinem Flug auf 8,18 schliesslich 79.

Rehm ist allerdings nicht nur eine Ausnahmefigur in seiner Welt. Nachdem er diesen Juni an der EM gar erst nach 8,62 m gelandet war, überflügelte er damit auch den besten unversehrten Weitspringer des Jahres, den griechischen Olympiasieger Miltiadis Tentoglou (Bestweite in dieser Saison von 8,60).

Es dürfte das erste Mal in der Leichtathletik-Geschichte sein, dass ein Athlet mit Handicap die bessere Leistung des Jahres erreicht als ein Sportler ohne (von den Rollstuhlcracks natürlich abgesehen). Und das wiederum macht Rehm zum Pionier – und Vorkämpfer.