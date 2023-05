Chinesische Diplomatie – Er soll China zum Friedensstifter machen Topdiplomat Li Hui bereist Europa auf der Suche nach Möglichkeiten, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dabei geht es nicht nur um Imagepflege für Peking, sondern um Sicherheitsinteressen. Simon Widmer

Soll die Diplomatie-Offensive anführen: Der chinesische Diplomat Li Hui, hier zusammen mit Dmitri Medwedew (Aufnahme aus 2019). Foto: Dmitri Astakhow (EPA)

Dass es kein Allheilmittel für den Konflikt in der Ukraine gebe, das ist die erste, wenig überraschende Bilanz, die Chinas Sondergesandter Li Hui nach zwei Tagen in Kiew zog. Auf seiner Reise durch Europa – mit Stationen auch in Polen, Frankreich und Deutschland – soll der chinesische Diplomat die Möglichkeiten ausloten, den Krieg in der Ukraine zu beenden.