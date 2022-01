Der nächste 100-Millionen-Mann? – Er sieht sich als Ibrahimovic aus Belgrad Fast so treffsicher wie Robert Lewandowski und fast so begehrt wie Erling Haaland: Aber wer kennt Dusan Vlahovic? Niklas Helbling

Noch spielt der 21-Jährige bei Fiorentina – das dürfte sich aber bald ändern. Foto: Massimo Paolone (Keystone)

Wenn man die Liste der besten Torschützen aus den europäischen Topligen im Kalenderjahr 2021 anschaut, tauchen dort die üblichen Verdächtigen auf. Robert Lewandowski, Erling Haaland und Karim Benzema zum Beispiel. Doch ein Name überrascht: Dusan Vlahovic. Nur Lewandowski hat mehr Ligatore erzielt als der 21-jährige Serbe, der damit auch Haaland aussticht.

Vlahovic und der Norweger werden nicht nur aufgrund ihres Alters und ihrer Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor regelmässig verglichen. Beide können trotz ihrer Grösse – Vlahovic ist mit 1,90 m etwas kleiner und schmächtiger als Haaland – mit Schnelligkeit und Athletik glänzen. Auch Vlahovic soll ein akribischer Arbeiter sein. Ein Assistenztrainer aus seiner Zeit bei Partizan Belgrad erinnert sich: «Er wollte jeden Tag besser werden. An freien Tagen hat er mich angerufen, um zu trainieren.» Beim Bekanntheitsgrad hinkt Vlahovic dem Dortmunder Sturmphänomen aber deutlich hinterher. Das dürfte sich bald ändern.

Wird er Newcastles erster Königstransfer?

Noch spielt Vlahovic bei Fiorentina, einem Club, der sich in den letzten Jahren im Mittelfeld der italienischen Liga bewegte, europäisch spielte man zuletzt in der Saison 2016/17, ein Jahr bevor Vlahovic aus Belgrad nach Florenz kam. Erfahrung in einem europäischen Wettbewerb hat er daher noch nicht, doch seine Leistungen lassen keinen Zweifel daran offen, dass er auch auf internationalem Niveau bestehen kann. 38 Tore erzielte er seit Beginn der Saison 2020/21 in 58 Spielen für den Club, auch am Montag beim 6:0 gegen Genua war er erfolgreich.

Bis Ende Januar ist das Transferfenster noch offen, spätestens im Sommer wird Vlahovic Florenz wohl verlassen. Mehrere europäische Topclubs werden Schlange stehen, um sich seine Dienste zu sichern. Premier-League-Clubs wie Arsenal, Tottenham und sogar Manchester City haben den serbischen Nationalspieler auf dem Radar. Arsenal soll besonders bemüht sein, einen Transfer noch in diesem Monat über die Bühne zu bringen. Auch über das Interesse Newcastles wurde berichtet, Vlahovic könnte der erste Königstransfer der saudischen Führung werden. Sie soll bereit sein, bis zu 100 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen.

«Ich kann so gut werden wie Haaland.»

Vlahovic soll aber so bald wie möglich Champions League spielen wollen. Das würde gegen einen Transfer zu Newcastle sprechen. Zudem bevorzuge er angeblich einen Verbleib in Italien – Juventus droht die Champions League jedoch zu verpassen, und Inter Mailand kann finanziell nicht mit den englischen Clubs mithalten. Ein Stammplatz wäre ihm in Newcastle sicher, das würde ihm in Hinsicht auf die WM im November helfen. Serbien hat sich auch dank seiner vier Tore in einer Gruppe mit Portugal durchgesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass aktuell hauptsächlich jene Clubs an Vlahovic interessiert sind, die Haaland nicht bekommen können. Vlahovic ist sich aber sicher, dass bald auch die ganz Grossen auf ihn aufmerksam werden. «Ich versuche mir Dinge bei Haaland abzuschauen. Wenn ich weiter hart an mir arbeite, kann ich so gut werden wie er», sagte er «La Repubblica». Sein Vorbild ist ebenfalls ein Sturmhüne: Zlatan Ibrahimovic. Das Selbstvertrauen seines Idols hat Vlahovic schon jetzt. Ein ehemaliger Mitspieler erinnert sich an eine Aussage des jungen Stürmers: «Ich werde einmal für die besten Clubs spielen. Ich bin der Zlatan Ibrahimovic aus Belgrad.»

Keiner erzielte in Italien in der laufenden Saison mehr Tore als er: Dusan Vlahovic. Foto: Massimo Paolone (Keystone)

