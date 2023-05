Wie ein YB-Fan im Ausland mitfiebert – Er schliesst sich im Büro ein – und verflucht die Internetverbindung Daniel Leibundgut lebt in Mexiko seine Fanliebe für YB trotz der Distanz voll aus. Für wichtige Spiele nimmt er auch mal eine 30-Stunden-Reise auf sich. Christoph Albrecht

Im YB-Outfit vor der Stadtkirche von Mexicali: Daniel Leibundgut (oben rechts) zusammen mit Frau Pamela und den Söhnen Santiago und Diego (v.l.). Foto: PD

Es kommt vor, dass Daniel Leibundgut wegen der Young Boys ins Grübeln gerät. Da erlebt er als YB-Fan der ersten Stunde jahrzehntelang Durststrecken, Abstiege und Beinahe-Konkurse. Und kaum wandert der Berner ins Ausland aus, wandelt sich sein Lieblingsverein vom ewigen Verlierer zum Liga-Dominator. Die fünf Meistertitel in den vergangenen sechs Jahren hat er allesamt nur aus der Ferne mitbekommen. «Das ist manchmal schon hart», sagt der 44-Jährige am Telefon.

Seit neun Jahren lebt Leibundgut in Mexiko, dem Heimatland seiner Ehefrau. Die örtliche Distanz hindert ihn jedoch nicht, praktisch bei jedem Spiel von YB aus der Ferne mitzufiebern – neun Stunden Zeitverschiebung hin oder her. «Am gäbigsten sind die Abendspiele», erzählt Leibundgut. Dann ist an seinem Wohnort Mexicali ganz im Norden des Landes Mittagszeit, und die Spiele lassen sich relativ einfach mitverfolgen.

Mitten in der Wüste hört er YB-Fanradio

Komplizierter wird es, wenn in der Schweiz am frühen Sonntagnachmittag angepfiffen wird und es bei ihm noch Nacht ist. Auch dann sitzt er jedoch meist vor dem Fernseher oder Computer und schaltet sich via Live-Stream dazu. «Für YB habe ich schon unzählige Nächte durchgemacht.»

Leibundgut arbeitet im Viehhandel. Beim Familienunternehmen seiner Frau, einem mexikanischen Fleischproduzenten, hat er eine Führungsposition. Das erlaube ihm, seine Agenda manchmal etwas dem YB-Spielplan anzupassen. Nicht immer sei dies allerdings möglich – beispielsweise, wenn er gerade unterwegs zu den Rinderfarmen im Umland sei. «Dann höre ich mir die Spiele im Auto bei Radio Gelb-Schwarz an.»

In der kriminellsten Region Mexikos

Durch die mexikanische Wüste zu fahren und gleichzeitig den YB-Kommentatoren in ihrem breiten Berndeutsch zu lauschen – das sei zuweilen eine surreale Angelegenheit, sagt Leibundgut. «Aber es ist eben auch immer ein bisschen Heimat.»

Spätestens bei YB-Toren, die das Fanradio von der Lautstärke her nach südamerikanischer Manier zu bejubeln pflegt, kehrt der Berner Auswanderer dann jeweils wieder aus der Nostalgie in die Realität zurück. Oder aber, wenn die Internetverbindung zu seinem Ärger mal wieder streikt. «Die ist hier leider alles andere als top.»

«Meine Söhne laufen hier im YB-Leibchen herum, als wäre der BSC ein Weltverein.» Daniel Leibundgut, Berner Auswanderer in Mexiko

Daniel Leibundgut ist in Kiesen aufgewachsen. Seine mexikanische Frau Pamela lernte er einst in einem Auslandsjahr in Italien kennen. Später lebte das Paar einige Jahre in der Schweiz. Unter anderem wegen des Familienbetriebs der Frau entschlossen sich die beiden 2014 aber, nach Mexiko auszuwandern.

1 / 5 Heisses Pflaster: In der Stadt Mexicali, die direkt an der Grenze zu den USA liegt, ist die Kriminalität hoch. Foto: imago/Zuma Press

Das Leben in Mexicali, es sei nicht vergleichbar mit jenem, das er einst im beschaulichen Aaretal führte, sagt Leibundgut. Die Stadt direkt an der Grenze zu den USA sei geprägt von Armut, Kriminalität und Flüchtlingselend.

Die Situation sei zwar noch nicht so schlimm wie im nahegelegenen Tijuana, das weltweit eine der höchsten Mordraten aufweist. Die Bandenkriege unter den verfeindeten Drogenkartellen würden aber vermehrt auch in seiner Stadt ausgetragen. «Seit zwei Jahren bin ich hier nicht mehr allein unterwegs», sagt Leibundgut. Weil er als wohlhabender Europäer auffalle, lasse er sich bei Fahrten ins Umland stets von einem Ortsansässigen begleiten.

Kicken bei 50 Grad

Trotz gewisser Risiken im Alltag stehen er und seine Familie «auf der Sonnenseite», wie der Berner sagt. Die soziale Ungerechtigkeit, die in Mexiko herrscht, habe von Beginn weg auch das Leben seiner beiden Söhne Diego (8) und Santiago (5) geprägt. Abgeschottetes Wohnviertel, private Schule: «Hier wird man in die Zweiklassengesellschaft hineingeboren.»

Im Hoarau-Trikot am Strand: Leibundgut junior trägt selbst am Golf von Kalifornien Gelb-Schwarz. Foto: PD

Eines der wenigen Dinge, bei denen die soziale Herkunft keine Rolle spiele, sei der Fussball. Und dieser habe in Mexiko einen hohen Stellenwert. Im Bundesstaat Baja California, wo die Leibundguts zu Hause sind, sei es angesichts der oftmals 50 Grad Celsius im Sommer zwar «klimatisch kompliziert», den Sport auszuüben. Dennoch gebe es allein in ihrer Stadt über 500 Vereine.

Im Kinderzimmer hängt Wölfli

Auch Leibundguts Jungs sind fussballbegeistert. Dabei haben es ihnen natürlich die Young Boys angetan. Ihr Kinderzimmer schmückt unter anderem ein Wölfli-Trikot. Über dem Bett thront ein eingerahmtes Foto zusammen mit zwei YB-Helden, geschossen während der Ferien in Bern. Vor Spielen ist es ein Ritual, dass die Brüder die Stube gelb-schwarz dekorieren – und einen YB-Match so zum familieninternen Happening machen.

«Für 90 Minuten nahm ich 30 Stunden Flugreise auf mich.» Daniel Leibundgut, Berner Auswanderer in Mexiko

Ihre Leidenschaft macht aber nicht vor der Haustür Halt. «In der Stadt laufen sie mit einer Selbstverständlichkeit im YB-Leibchen herum, als wäre der BSC ein Weltverein», erzählt Leibundgut mit einem Schmunzeln. Immer wieder komme man deswegen mit den fussballverrückten Mexikanern ins Gespräch, die wissen wollten, um welchen exotischen Club es sich handle.

Verrückt nach Fussball: Im Kinderzimmer von Diego (9) und Santiago (5) Leibundgut hat YB seinen festen Platz. Foto: PD

So stolz die beiden Buben Gelb-Schwarz tragen, so selbstverständlich ist es für sie, dass ihre Farben gewinnen. Kein Wunder: Seit sie sich für Fussball interessieren, ist YB erfolgreich. «Sie haben keine Ahnung, welch goldene Zeiten sie gerade erleben», sagt Vater Leibundgut mit Blick auf die Tiefpunkte, die er noch durchgemacht hatte.

Der teure Kurztrip ins Wankdorf

Dennoch erinnert auch er sich lieber an die schönen Momente – zum Beispiel an den 28. April 2018, als YB nach über 30 Jahren erstmals wieder den Schweizer-Meister-Titel feiern durfte. Trotz den fast 10’000 Kilometern Entfernung fieberte Leibundgut damals von seinem mexikanischen Büro aus mit, als wäre er mitten im Hexenkessel von Bern. «Ich hielt es fast nicht mehr aus und schloss mich in ein Sitzungszimmer ein.» An den Rand der Verzweiflung brachte ihn einmal mehr die Internetverbindung: Sie brach ausgerechnet vor Wölflis mirakulöser Penalty-Parade ab. Sein Bruder, der damals im Wankdorf-Stadion war, liess ihn per Telefon dann live an der elektrisierenden Ambiance teilhaben.

«Meine Mitarbeitenden machten sich Sorgen um mich.» Daniel Leibundgut, Berner Auswanderer in Mexiko

Als in Bern dann alle Dämme brachen, Tausende Fans den Kunstrasen stürmten, liess auch Daniel Leibundgut am obersten Zipfel von Baja California seinen Gefühlen freien Lauf. «Ich war so aufgewühlt, dass sich meine Mitarbeitenden Sorgen um mich machten.» Obwohl er sich bloss aus der Distanz mitfreuen konnte, bleibt für ihn jener denkwürdige Sieg gegen Luzern eines seiner schönsten YB-Erlebnisse.

Manchmal jedoch, da vermag selbst der emotionalste Match via Stream das echte Stadionerlebnis nicht zu ersetzen – und dann zieht es Daniel Leibundgut ins Wankdorf. Als YB in der Champions League Juventus Turin zugelost bekam, war für den langjährigen Juve-Fan klar, dass er sich das Duell seiner beiden Lieblingsvereine nicht entgehen lassen kann. «Für diese 90 Minuten nahm ich über 30 Stunden Flugreise auf mich.» Wegen Verspätungen bescherte der Kurztrip Leibundgut am Ende 7000 Franken Kosten – und einen heftigen Jetlag. «Ob ich das heute nochmals machen würde, weiss ich nicht.»

YB-Ferien in Bern

Klar ist hingegen: Einmal pro Jahr verbringen die Leibundguts mehrere Wochen Ferien in Bern – mit YB als Fixpunkt im Programm. Nebst den obligaten Spielen im Stadion besucht die Familie dann sogar Trainings. Seine Frau habe sich daran gewöhnt, dass der Club bei ihm einen hohen Stellenwert einnehme und zuweilen gar seine Launen bestimme, sagt Leibundgut. «Darum drückt auch sie YB längst die Daumen.»



Christoph Albrecht ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt hauptsächlich über Themen, die Berns Agglomeration bewegen. Er studierte in Winterthur und Brüssel Übersetzen. Mehr Infos @calbrecht_

