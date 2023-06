Ostermundigens Präsident – Er schafft seinen Job ab Im Gespräch mit Thomas Iten entsteht der Eindruck, die letzte Chance für die finanziell gebeutelte Stadt Bern liege in der Agglomeration. Bernhard Ott

Der Mitteldorfpark und nicht der Bäretower (im Hintergrund) ist für Thomas Iten ein Ort mit Symbolkraft für die Berner Vorortgemeinde. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer mit Thomas Iten durch Ostermundigen zum Mitteldorfpark geht, kommt aus dem Grüssen nicht mehr heraus. Ein «Hallo» hier, ein «Grüessech» da. Der parteilose Gemeindepräsident kennt alle und alle kennen ihn. Das gilt nicht nur für die weisse, vornehmlich ältere Mehrheitsbevölkerung. Auch zwei junge Männer mit mutmasslichem Migrationshintergrund wollen sich vergewissern, ob er wirklich der Gemeindepräsident sei.

«Me mues haut usegah.»

Wer die Leute einbeziehen wolle, müsse auf sie zugehen, sagt Iten. «Das macht man nicht mit Workshops.» Denn der durchschnittliche Teilnehmende bei öffentlichen Partizipationen sei männlich, weiss, Eigentümer einer Liegenschaft und über 55-jährig. Wolle man die Meinung von Menschen mit anderem Lebenshintergrund hören, gebe es nur eins: «Me mues haut usegah.»

War das eben ein Seitenhieb auf die aufwendigen Partizipationsverfahren in der Stadt Bern? Wer im Gespräch mit Iten an einem Gedanken hängen bleibt, verliert rasch den Anschluss. Denn bis sich das Gedachte in einer Frage konkretisiert, ist der Mittvierziger schon beim nächsten Thema.

Bei öffentlichen Auftritten im Rahmen des Fusionsprozesses wirkt er wie der kleine, rastlose Bruder des zumindest physisch grossen Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (GFL). Eine Beobachterin ohne Vorkenntnisse hätte wohl Mühe einzuordnen, wer nun das modernere, dynamischere Gemeinwesen vertritt.

Leutseliges Auftreten

Für Iten ist klar, dass Ostermundigen die dynamischere Gemeinde ist. Und als Ort mit Symbolkraft wählt er nicht etwa den markanten Bäretower, sondern den Mitteldorfpark, der wegen des dortigen Teichs auch Seepark genannt wird. «Hier sieht man Mundiger Geschichte auf engstem Raum», sagt Iten, und weist auf ein, zwei alte Bauernhäuser. Diese bildeten den historischen Kern des Dorfs.

Gleich nebenan stehen «schnell errichtete Blockbauten der Hochkonjunktur», wie Iten sie nennt, und auf der anderen Seite des Teichs die Alterssiedlungen der Achtzigerjahre. Nur wer einen Blick um die Ecke wagt, sieht ihn schliesslich doch noch, wenn auch von weitem, den Bäretower, das neue Wahrzeichen Ostermundigens.

An einer Versammlung der Stadtberner Freisinnigen Anfang Jahr verglich Iten die Stadt Bern mit einem Konzern und den Vorort mit einem KMU. Wäre Ostermundigen nicht seit vierzig Jahren eine selbstständige Gemeinde, hätte Iten auch von einem Start-up sprechen können.

Für den ehemaligen Bahnbetriebsdisponenten wäre es nicht das erste Mal, dass er in einem Jungunternehmen arbeitet. Schliesslich half er Anfang der Nullerjahre beim Neuaufbau des Bereichs Berufsbildung mit, der damals von den SBB ausgelagert wurde.

«Thomas Iten hat einen Fusionsvertrag ausgehandelt, der gut ist für Ostermundigen.» Colette Nova (SP), Mitglied des Grossen Gemeinderates

Diese Zeit muss den einstigen «Bähnler» so geprägt haben, dass sie sich sogar im Sprachgebrauch zeigt. So gibt er im Gespräch das beliebte Abreiss-Kalender-Zitat «Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung» mehrfach zum Besten. Und betont in bestem Business-Englisch die Notwendigkeit eines Denkens «Out-of-the-Box», eines Denkens ausserhalb jeglicher Schemata.

Das passt zum leutseligen Auftreten Itens und wirkt zugleich auch etwas glatt. Dem entspricht, dass der Nach-wie-vor-Jungpolitiker eher wortkarg wird, wenn man ihn auf Herkunft und Prägungen anspricht. Iten war das älteste von drei Geschwistern, die zu einem grossen Teil von ihrer Mutter allein grossgezogen wurden. Das muss als Angabe genügen. «Für die Politik ist das nicht relevant», fügt er sogleich hinzu.

Lob von SP bis SVP

So schwer durchschaubar Ostermundigens mutmasslich letzter Gemeindepräsident manchmal wirkt, so eindeutig ist sein Engagement in den Fusionsverhandlungen, auch wenn er sich offiziell nie als ein Anhänger eines Zusammenschlusses geoutet hat. «Er engagiert sich stark und hat einen Vertrag ausgehandelt, der gut ist für Ostermundigen», sagt SP-Politikerin Colette Nova.

Das Lob stammt von unverdächtiger Seite, weil es nicht von einer politischen Freundin stammt. Nova bezichtigte Iten einst in einem Leserbrief der «Geltungssucht», nachdem dieser Knall auf Fall aus der SP ausgetreten war, um als wilder Kandidat fürs Gemeindepräsidium zu kandidieren – und dabei auch den offiziellen SP-Kandidaten ausgestochen hatte.

SP-Politikerin Colette Nova war über Jahre hinweg eine Art politische Gegenspielerin von Thomas Iten. Auch sie lobt dessen Einsatz in den Fusionsverhandlungen. Foto: Urs Baumann

Selbst SVP-Politiker Ulrich Steiner, der von einer «Eingemeindung» anstatt einer Fusion spricht, lobt Itens Engagement. «Er hat innerhalb des vorgegebenen Rahmens das Bestmögliche für Ostermundigen rausgeholt.»

Iten macht auf Understatement, wenn man ihn auf sein derart gelobtes Engagement für die Fusion anspricht. Und wenn man von ihm wissen möchte, ob er eigentlich für oder gegen den Zusammenschluss ist. Zumal er mit einem Ja der Bevölkerungen von Stadt und Vorortgemeinde auch seinen Job verlieren würde, er somit an seiner eigenen Abschaffung arbeitet.

Seine Meinung tue nichts zur Sache, sagt Iten. Er spricht lieber vom Auftrag, den ihm das Parlament erteilt habe. Und dass es in der Politik darum gehe, Lösungen zu finden, anstatt Probleme zu bewirtschaften.

«Einen Rohrleitungsbruch kann man nicht mit dem Parteibüchlein lösen.»

Das hängt auch mit dem politischen Eiertanz zusammen, den das Kollegialitätsprinzip in einer Exekutive mit sich bringt, die in der Fusionsfrage gespalten ist. Aber die Phrase vom «Lösungen finden» ist in diesem Fall tatsächlich mehr als eine Phrase. Schliesslich hat Iten in den Fusionsverhandlungen erwirkt, dass nach einem Zusammenschluss ein Projekt für eine effiziente Verwaltung gestartet werden soll.

Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Personalabteilungen in den fünf Stadtberner Direktionen in eine zentrale HR-Abteilung zusammengefasst werden könnten. Will Iten die Berner Stadtverwaltung ausmisten? Er winkt ab. Angesichts des Fachkräftemangels bedeute eine Zusammenlegung der Personalabteilungen nicht zwingend einen Stellenabbau. Es gehe um «Kostenoptimierung».

«Mehr Agglo für die Stadt»

Die partielle Umstrukturierung der Berner Stadtverwaltung ist das eine. Die politische Konsensfindung bei der Lösung der «grossen Fragen» einer fusionierten Gemeinde das andere: Wie kann die Stadt klimagerechter gebaut werden? Wo ist bauliche Verdichtung möglich, um der Wohnungsnot zu begegnen? Wie weiter mit der Verkehrsberuhigung?

Vor sechs Jahren war Iten noch gegen eine Fusion. Und begründete seine Skepsis mit der «politischen Stimmung in der Stadt», die in verschiedene politische Blöcke gespalten sei. «Parteiübergreifend wird wenig bis nichts gemacht», sagte er im Interview mit dieser Zeitung. Daran hat sich bis heute nichts geändert – im Gegenteil.

Die Stadtpolitik müsse pragmatischer werden, sagt Iten heute. Er habe Mühe, wenn man aus politischen Gründen nicht am gleichen Strick ziehe. «Einen Rohrleitungsbruch kann man nicht mit dem Parteibüchlein lösen.» Ersetzt man das Wort «Rohrleitungsbruch» durch «Finanzkrise», wird der Satz brisant. Er erinnert an die 1990er-Jahre, als die damalige Finanzdirektorin Therese Frösch (GB) die finanzielle Zwangsverwaltung der Stadt durch den Kanton verhinderte, indem sie alle Parteien und Interessengruppen bei der Suche nach einer Lösung aus der Finanzmisere mit ins Boot holte.

Aber Iten wird vielleicht gar nicht mehr in der Politik sein, wenn die Stadtverwaltung auf Effizienz getrimmt wird. Ob er sich als Fusionsbeauftragter im Berner Gemeinderat sieht, lässt er offen. Er weist aber darauf hin, dass bei einem Zusammenschluss der Anteil der Agglomeration innerhalb der Stadt Bern grösser werde. Und suggeriert damit, dass damit auch die Basis für Kompromisslösungen breiter werden könnte.

Denn Ostermundigen ähnle bezüglich der Zusammensetzung der Bevölkerung und dem Abstimmungsverhalten dem bisher jüngsten Stadtteil Bümpliz-Betlehem. «Mehr Agglomeration tut der Stadt gut.» Denn die Agglomeration sei das verbindende Glied zwischen Stadt und Land, sagt Iten. Und blickt von den alten Bauernhäusern über die Wohnblöcke der Sechzigerjahre bis zum Bäretower.

Bernhard Ott ist Redaktor im Ressort Bern. Er ist Germanist und Historiker, schreibt über Politik und Gesellschaft und führt Samstagsinterviews durch. Mehr Infos

