Hilfe im Katastrophengebiet – Er sah viel Verzweiflung, Leid und Not Dreimal war der Burgdorfer Urs Bächtold bislang als Rettungshelfer in Erdbeben­gebieten. Der letzte Einsatz in der Türkei Anfang Februar verlangte ihm alles ab. Jacqueline Graber , Marcel Bieri (Foto)

Urs Bächtold zeigt Fotos, die während seines Einsatzes im Katastrophengebiet gemacht wurden. Foto: Marcel Bieri

Die Bilder machen sprachlos. In sich zusammengefallene Häuser. Meterhoch türmen sich Schutt und Geröll. «Unter all den unzähligen eingestürzten Gebäuden liegen immer noch Tausende von toten Menschen», sagt Urs Bächtold. Vor sich auf dem Tisch der aufgeklappte Laptop, er scrollt weiter in der Fotogalerie. Sein Gesicht wirkt leer, nachdenklich, traurig.