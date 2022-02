Gold-Favorit Ryan Regez - Er posiert nackt und sagt: «Ich bin nicht ganz hundert»

Skicross-Favorit Ryan Regez – Er posiert nackt und sagt: «Ich bin nicht ganz hundert» Der Schweizer Skicrosser kennt keine Berührungsängste, verzichtet auf Alkohol, ernährt sich vegan, weint im Ziel, lebt nach der Devise «Sex Sells» – und könnte in Peking Gold gewinnen. Philipp Rindlisbacher

Einer wie keiner: Skicross-Favorit Ryan Regez ist ein Charakterkopf, der gegen den Strom schwimmt. Foto: Niko Opetnik

So wenig schmeichelhaft er sein mag, aber einen Titel hat er schon gewonnen in seiner Karriere: 2019 wurde Skicrosser Ryan Regez vom Podcast «unsportli.ch» zum Unsportler des Jahres gekürt. Als Gast in der Sendung haute er einen Kalauer nach dem anderen raus, war richtig aus dem Häuschen ob der zweifelhaften Ehre. Auf die Frage der Moderatoren, wie die Trophäe für seinen Sieg aussehen solle, schlug er einen vergoldeten Hodensack vor.