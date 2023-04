Künstler Heinz Gerber gestorben – Er nannte sich auch C.H. Clayberg Er war Plastiker und Designer und auch kulturpolitisch aktiv. Der Emmentaler Künstler Heinz Gerber ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Alexander Sury

Mit Ton beschäftigte sich der ausgebildete Keramiker Heinz Gerber zeit seines Lebens immer wieder – auf dem Bild an der Vernissage von «Künstlich gemacht» im Kornhausforum. Foto: Beat Mathys

Dieser Künstler bewegte sich in zwei Welten, die für ihn jedoch durchaus miteinander vereinbar waren. Wenn er Brillengestelle und industrielles Kochgeschirr designte oder als bildender Künstler Bronzeplastiken realisierte: Immer ging es in einem Prozess der Reduktion um die Suche nach der richtigen Form. Die Plastiken arbeitete er zuerst in Ton aus, bearbeitete das Material sodann mit Einkerbungen und Schnitten, um sie in Bronze gegossen in eine in sich ruhende Körperlichkeit zu überführen.