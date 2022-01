Der Widersprüchliche: Philipp Gut im Porträt – Er macht gern Krawall Er bezeichnet sich als politische Waffe, aber auch als Journalist: Bei der «Weltwoche» war Philipp Gut der Mann fürs Grobe. Dann wurde er von Roger Köppel entlassen. Nun kämpft Gut gegen das Mediengesetz. Andreas Tobler

Er will alles andere, nur nicht spielen: Der PR-Berater Philipp Gut (hier zusammen mit Hund Pina). Foto: Dominique Meienberg

Er bezeichnet sich selber als Waffe. Als Instrument, um bestimmte Ziele zu erreichen. Jetzt sind wir auf dem Weg in seinen «Schreibbunker»: Wir gehen in den Keller des Einfamilienhauses in Lenzburg hinab, wo Philipp Gut sein Büro eingerichtet hat.