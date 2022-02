Kommentar zu Odermatts Olympiasieg – Er löst selbst das Unlösbare Schwieriger hätten die Umstände für Marco Odermatt kaum sein können vor diesem Riesenslalom. Dass er dennoch Gold holt, beweist, dass die Ruhe aus dem tiefen Inneren des Kraftprotzes kommt. Meinung René Hauri

Olympiasieger ist er nun schon – doch für den 24-jährigen Marco Odermatt scheint die Karriereleiter kein Ende zu haben. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Immer und überall heisst es, dieser Marco Odermatt sei so geerdet, all die Erfolge der jüngsten Zeit könnten ihm nichts anhaben, die Erdanziehungskraft sei trotz der enormen Flughöhe stark genug, um ihn mit beiden Füssen am Boden zu halten. Wer das alles als Gerede abtut, der sieht alleine an diesem Sonntag in Yanqing, wie viel Wahrheit drinstecken muss in diesen Worten. Denn schwieriger kann die Ausgangslage kaum sein für den jungen Nidwaldner.