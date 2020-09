Blind und Spitzenpolitiker – Er liest den Koran in Blindenschrift Walid Zidi ist mit 34 Jahren Kulturminister in Tunesien geworden. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Politik in diesem Land offen ist für alle. Moritz Baumstieger

Der Premier hat vergessen, ihn zu fragen, ob er den Job überhaupt will: Kulturminister Walid Zidi. Foto: Fethi Belaid (AFP)

Für Walid Zidi ist es nichts Neues, der Erste zu sein, auch wenn der Weg zum Ziel lang und kurvenreich ist. Um seine Karriere zu starten, musste Zidi früh das Elternhaus im armen Nordwesten Tunesiens verlassen, wo er 1986 geboren wurde und vor seinem zweiten Geburtstag durch eine Krankheit erblindete. Er besuchte erst eine Schule für Sehbehinderte im Osten von Tunis, dann ein Internat in der Touristenstadt Sousse, bevor er an eine Universität in einer Kleinstadt nahe der Kapitale ging. Als er dort 2019 sein Studium abschloss, war er der erste Sehbehinderte, der eine Promotion an einer Universität in Tunesien geschafft hatte. Andere tunesische Blinde mit einem Dr. vor dem Namen haben ihre Titel im Ausland erlangt.