Serie «Inkognito» – Er lebt auf einem gesegneten Berg Einige halten ihn für einen Scharlatan und Märchenerzähler, andere verehren ihn als Visionär. Wer ist der ehemalige Hotelier, der bestens auf irdische und andere Gäste vorbereitet ist? Alexander Sury

Wer ist der Mann, der in Bern in den 1960er-Jahren das Tea Room Mirabeau führte? Foto: zvg

Im November 1968 wird er in Wien auf dem Flughafen verhaftet, er kommt gerade aus Südamerika, wo er Beweise für seine unerhörten Ansichten zu finden hoffte. Die Anklage lautet auf Betrug und Urkundenfälschung. Das Gericht verurteilt den 33-jährigen Hotelier, der in Davos ein Viersternhotel führt, schliesslich zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Nach Anrechnung der Untersuchungshaft und wegen guter Führung verlässt er nach 18 Monaten das Gefängnis in Chur – und ist mittlerweile ein Bestsellerautor, der seine Schulden längst beglichen hat.