Tragödie beim Hornussen – Er konnte nicht mehr reden, gehen und sehen Der tödliche Unfall von Neuenegg erinnert an sein Schicksal: Vor 44 Jahren brach eine Schindel Hansjörg Hirt den Schädel. Die Folgen spürt er bis heute. Stephan Künzi

Früher agierten die Hornusser im Ries noch ohne Kopfschutz mit ihren Schindeln. Von einer wurde Hansjörg Hirt 1979 schwer getroffen (Symbolbild). Foto: Keystone

Dieses Ereignis hat Spuren in der Geschichte der Hornussergesellschaft Bleienbach hinterlassen. So tiefe, dass es sogar Eingang in die offizielle Vereinschronik gefunden hat. Im Kapitel zum Jahr 1979 erinnert diese nicht nur an das Eidgenössische, das damals im Dorf bei Langenthal über die Bühne ging – als bisheriger «Höhepunkt in der Vereinsgeschichte», so der Wortlaut.