Wirkte zunächst wie eine Beruhigungspille: Raphael Wicky. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es ist nur eine Auswechslung, eine Randnotiz eigentlich. Aber sie symbolisiert, wie YB zum 16. Titel in der Vereinsgeschichte gekommen ist.

Mitte April ist im Spiel in Basel eine gute Stunde absolviert, als Wicky Cedric Itten für Jean-Pierre Nsame bringt. Itten schoss in den Wochen zuvor gegen Basel in zwei Partien und 103 Minuten fünf Tore, er stand im Schweizer Nationalteam in der Startaufstellung, er hat gute Chancen, Ende Saison als bester Liga-Torschütze ausgezeichnet zu werden. Nun wird er beim FCB, diesem Club, in dem er als Junior einst Ballbub gewesen war und Matchprogramme und Bratwürste verkauft hatte, trotz allem nur eingewechselt.

Manch einer würde das als Affront verstehen, nicht so Itten: Er klatscht mit Nsame ab, dem Torschützen zum 1:0, seinem Konkurrenten, mit dem ihn ein kollegiales Verhältnis verbindet. Als man die Szene sieht, hat man einen Satz von Itten im Ohr, der in den Tagen davor sagte: «Wir haben bei YB einen grossartigen Teamgeist.»

YB hat ein so gutes Kader, dass es in der Startaufstellung oftmals nur für einen der zwei besten Stürmer der Super League Platz hat. Unruhe hat es trotzdem keine gegeben. Was auch das Verdienst von Trainer Raphael Wicky ist.

Was muss ein YB-Trainer erfüllen? In erster Linie muss er natürlich Erfolg haben, in Bern bedeutet das: Titel gewinnen. Er soll auch offensiven Fussball spielen lassen, interessiert an der Entwicklung junger Spieler sein. Und die Ansprüche im breiten Kader so managen, dass sich alle mitgenommen fühlen.

Als Wicky im Sommer übernahm, lag hinter den Young Boys eine Saison, die von ihnen nun als bestandener Stresstest für das ganze Club-Konstrukt betrachtet wird. Dabei hatten die Verantwortlichen im Sommer 2021 geglaubt, ihnen sei mit der Verpflichtung von Trainer David Wagner ein Coup gelungen. Der Deutsch-Amerikaner führte YB zwar in die Champions League, aber schon im Dezember überlegte sich die Führung, den Coach zu entlassen. Aufgrund der enttäuschenden Resultate in der Liga und im Cup sowie Bedenken, ob Wagner der Aufgabe überhaupt noch gewachsen war. Nicht zuletzt, weil ihm eine Überbelastung zu schaffen machte. Aber dann kam das 5:0 in Lugano zum Vorrundenende, die Gedanken wurden verworfen.

Dass die Young Boys mit der Entlassung Wagners bis zum März zuwarteten, als es schliesslich zu spät war, die Saison zu retten, ist einer der wenigen signifikanten Fehler im bald siebenjährigen Wirken des heutigen YB-Chefstrategen Christoph Spycher. Interimslösung Matteo Vanetta schaffte den Turnaround nicht, zu mannigfaltig waren die Probleme. Am Ende resultierte Rang 3 in der Liga, ein gemessen an den Möglichkeiten enorm enttäuschendes Abschneiden für YB.

So war also die Ausgangslage, als Wicky kam. Der Trainer wirkte nach unsteten Monaten wie eine Beruhigungspille. Er stabilisierte. Und er siegte. Nur an einem Spieltag führten die Berner nicht die Tabelle an, ihr Vorsprung ist seit langem komfortabel. Der Zuschauerschnitt ist mit über 28’000 auf einem Allzeithoch. Neben Taktik und Training definierte Wicky das Pflegen der Teamkultur als Säule seiner Arbeit, wie auch, das Defensivverhalten zu verbessern. Im Frühling 2023 lässt sich festhalten, dass ihm beides gelungen ist. YB erhält viel weniger Gegentore als in der Vorsaison, obwohl der in der Vorrunde glänzende Innenverteidiger Mohamed Camara seit Ende 2022 ausfällt. Und der Mannschaftsgeist ist beispielhaft, davon zeugt nicht nur die Beziehung zwischen Itten und Nsame. Die von Wicky definierten Säulen sind zugleich Trümpfe dieser Equipe.

Natürlich gab es Phasen, in denen die Auftritte spielerisch enttäuschend waren, aber das ist nun Makulatur. Weil die Young Boys bereit waren, als es besonders zählte – wie etwa im Cuphalbfinal beim FC Basel. Die Ausnahme ist der bisher einzige Dämpfer in dieser Saison: das Scheitern im Playoff zur Conference League gegen Anderlecht.

Die Young Boys können zuversichtlich in die Zukunft schauen. Nichts deutet darauf hin, dass sich an ihrer Vorherrschaft etwas ändern wird. Sie haben mit Wicky einen Trainer, dem der erste Titelgewinn in seiner Trainerkarriere Auftrieb verleihen wird. Zudem ist das Kader so gebaut, sind die Kassen dermassen gefüllt, dass die Abgänge von Leistungsträgern aufgefangen werden dürften. Dass die Berner das können, bewiesen sie nicht zuletzt vergangenen Sommer, als sie ihre Stürmer Jordan Siebatcheu und Wilfried Kanga für viel Geld in die Bundesliga verkauften – und nun dennoch zwei der besten Torschützen stellen. Wechselkandidaten sind etwa Camara, sobald er wieder fit ist, Itten, Meschack Elia, Christian Fassnacht sowie Cédric Zesiger, der nie verhehlt hat, dass er nach dem Gewinn des Meistertitels weiterziehen möchte. Und dann ist da noch Fabian Rieder. Sein sich abzeichnender Abgang könnte den letztjährigen Zugängen Filip Ugrinic, Donat Rrudhani und vor allem Kastriot Imeri eine prominentere Rolle verschaffen. Die Kaderplanung ist rollend.

Vorerst aber können die Young Boys die Meisterfeierlichkeiten geniessen. Und dann bietet sich ihnen Anfang Juni die Chance, das Double zu gewinnen – das erst dritte in der 125-jährigen Vereinsgeschichte.

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.