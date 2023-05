Junger Berner Kabarettist – Er ist kein Muttersöhnchen, aber der Mutter eine Mutter Nach seinem 30. Geburtstag begann Emanuel Bundi ein bisschen an der Erfolgsschraube zu drehen. Das Resultat ist unter anderem ein Kabarettprogramm zum Muttertag. Alexander Sury

Liefert am Muttertag verbales Mutterfutter: Der Autor und Kabarettist Emanuel Bundi. Foto: Nils Hänni

Wann und wie werden wir zu den Müttern unserer Mütter? Und was sind uns unsere Mütter dann? Gewichtige Fragen, mit denen sich der 32-jährige Berner Kabarettist und Autor Emanuel Bundi in seinem Programm «Mueter» beschäftigt – das natürlich nur am Muttertag Premiere haben kann.