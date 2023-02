Berner Solarprofessor – Er ist der Konsumentenschützer der Solarbranche Solarstrom boomt. Der Berner Fachhochschulprofessor Christof Bucher testet alles, was dafür nötig ist – auch unscheinbare Geräte, von denen er sich viel erhofft. Simon Thönen Beat Mathys (Fotos)

Im Labor in Burgdorf prüft Christof Bucher Solarpanels für alle, die Solaranlagen herstellen, planen oder betreiben wollen. Foto: Beat Mathys

Das Licht der Sonne dringt an diesem strahlend schönen Wintertag nur gedämmt in das Labor, in dem Christof Bucher Solarmodule testet. Zum Beispiel wurden hier an der Berner Fachhochschule (BFH) in Burgdorf vor kurzem Balkon-Solarpanels für die SRF-Sendung «Kassensturz» geprüft. Jene Module also, die man auch als Mieter oder Mieterin an den Balkon hängen und an die Steckdose anschliessen kann.