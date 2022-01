Initiative Tierversuchsverbot – Er hat Angst vor Tieren – und will sie retten Hausarzt Renato Werndli will Tierversuche radikal verbieten. Er kämpft dafür mit Gleichgesinnten, die sich in anderen Fragen komplett widersprechen. Zum Beispiel beim Impfen. Christian Zürcher Stefan Häne

Renato Werndli hat sein Leben dem Tierschutz verschrieben. Nun will er vor dem Volk gewinnen. Foto: Andrea Zahler

Der eifrigste Leserbriefschreiber der Schweiz kommt aus dem Rheintal. Es ist ein Hausarzt, 68 Jahre alt. Ein kleiner Mann mit leiser Stimme – und grossem Gerechtigkeitssinn. Das legt seine Schreibkraft nahe. Über 120 seiner Briefe wurden 2021 in Zeitungen und Magazinen abgedruckt, doppelt so viele einfach ignoriert. «Gehört dazu. Man lernt, damit umzugehen», sagt Renato Werndli.

Der Veganer sitzt in der ersten veganen Arztpraxis von Zürich, wo er einmal in der Woche aushilft. An den Wänden hängen Fotos von Elefanten, Pandas und Mäusen. «Ich habe Angst vor Tieren», sagt Werndli. Die Bilder seien von seinem Arztkollegen, er habe in seinem Leben wohl noch nie ein Tier bewusst berührt. Und trotzdem berühren ihn die Tiere.