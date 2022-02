Werner Haller über Beat Feuz – «Er hält nicht nur auf den Ski eine wahnsinnige Balance»

Werner Haller, vor 19 Jahren setzten Sie über Ihren ersten BZ-Artikel zu Beat Feuz den Titel: «Ein junger Maurer baut an seiner Karriere». Hätten Sie 2003 gedacht, dass der Schangnauer dereinst so gross herauskommen würde?

Nein. Ich sah zwar, dass dieser 16-jährige Maurerlehrling aus Schangnau viel Talent hatte. Doch im Sport kann in so vielen Jahren so viel passieren, und gerade bei Beat Feuz ist viel passiert – nicht selten sagt sich ein Sportler dann: «Ich mag nicht mehr.» Und tritt zurück.