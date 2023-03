Langnau-Stürmer Pascal Berger – Er galt als Sündenbock – nun ist er die grosse Figur Mit seinem Siegtor sorgt der abgesetzte Captain am Donnerstag dafür, dass der Ligaerhalt für die SCL Tigers in Griffweite rückt. Aufs Zeitunglesen verzichtet er dennoch. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Der Moment der Erlösung: Pascal Berger (Mitte) bejubelt seinen 3:2-Siegtreffer in der Verlängerung von Spiel 5. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Last, die in diesem Moment von seinen, ja von sämtlichen Langnauer Schultern fällt, sie dürfte zentnerschwer sein. 78 Minuten sind vorüber in der Ilfishalle, dann passt Sami Lepistö die Scheibe mustergültig zu Pascal Berger, und der zieht direkt ab. Es ist der 3:2-Siegtreffer im längsten Spiel der Clubgeschichte. In einer Partie, die bereits verloren schien. Berger, gewiss kein Ausbund an Emotionalität, jubelt wie ein Schulbub beim Pausenplatz-Hockey. Derweil sich oben auf der Tribüne seine Eltern in die Arme fallen.