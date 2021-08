Balthasar Kübler: Cineast aus Zufall – Er filmt, um seine Seele bei Laune zu halten Vor ein paar Jahren hat Balthasar Kübler die Kamerafunktion seines Nokia-Handys entdeckt. Damit dreht der 80-jährige Wahlberner verspielte Filme, in denen wild gewordene Pixel, Farbfehler und Unschärfen etwas Malerisches bekommen. Regula Fuchs

Meistens sieht Balthasar Kübler gar nicht, was er eigentlich filmt. Es könnte auch der Eingang zum Jenseits sein. Foto: Adrian Moser

Hier nimmt es also Form an, dieses eigenwillige Werk. Wir sitzen in Balthasar Küblers Berner Altstadtwohnung am Küchentisch, der gleichzeitig Arbeitstisch ist. Der Laptop liegt in Griffnähe, daran angeschlossen ist eine externe Festplatte, aber das ist auch schon alles an zeitgemässem Equipment, was der 80-Jährige für seine Filme braucht.

Balthasar Kübler filmt mit einem alten Nokia-Handy. Smart ist dieses Phone ganz und gar nicht, und dementsprechend wackelt und ruckelt es auf den Bildern. Konturen verschwimmen oder lösen sich in groben Pixeln auf, und regelmässig friert das Bild ein, als müsse der Handyspeicher kurz Luft holen. Was professionelle Kameraleute zur Verzweiflung treiben würde, ist bei Balthasar Kübler durchaus gewollt. «Ich lasse mich von den Unzulänglichkeiten und Fehlern überraschen», sagt er. «Daraus entstehen immer wieder malerische Tableaus.»