Extremsportler in Interlaken – Er fährt über den Brückenbogen, unten rollt der Zug durch Eine schwindelerregende Fahrt erhitzt die Gemüter. Tourismus- wie Bahnverantwortliche verurteilen die Aktion. War diese im Auftrag der Helmkamerafirma Go Pro zustande gekommen? Nathalie Günter

Der Mann fährt auf dem schmalen Grat des Brückenbogens. Oben links ist die Komposition der Zentralbahn zu sehen. Bildschirmfoto: Nathalie Günter

Es sind Hände und Arme zu sehen, die den Körper hochziehen. Rauf auf den Bogen der Eisenbahnbrücke im Osten Interlakens. Unten ist der blaugrüne Aare-Kanal zum Brienzersee zu erkennen. Der Mann steigt aufs Bike und fährt auf dem schmalen Grat, geschätzt sind es 40 Zentimeter, los. Als er in der Mitte des Brückenbogens ist, fährt unten eine Komposition der Zentralbahn Richtung Bahnhof Interlaken-Ost. Am Ende der Brücke angekommen, bremst der Mann in Zentimeter vor dem Ende.