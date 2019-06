«Er erfand die Universität von Muri»

Der deutsche Philosoph Walter Benjamin doktorierte vor 100 Jahren an der Universität Bern. Wieso ist er für uns immer noch wichtig, Anselm Gerhard?

Benjamin leistete einen wichtigen Beitrag zur philosophischen Ästhetik.

Was heisst das?

Er entwickelte die Idee des autonomen Kunstwerks. Das heisst, er zeigte, dass Kunst aus dem einzelnen Werk heraus verstanden werden will. Und nicht – wie in der Antike – im Rückgriff auf ein natürlichschönes oder berühmtes Modell.

Verstehe ich Sie richtig: Benjamin plädierte für die völlige Freiheit der Kunst, dafür, dass sie weder nützlich noch moralisch sein muss?

Das war sein Ansatz. Er befand, dass sie sich ihre Gesetze selbst gibt.

Benjamin schloss mit «summa cum laude» ab. Kurz darauf zog er in Deutschland seine Habilitationsschrift zurück, weil er sich die Blamage einer Ablehnung ersparen wollte. Wie kam es zu diesem Bruch in der akademischen Laufbahn?

Zugespitzt gesagt: Benjamin tat sich mit dem Versuch, sein unsystematisches Denken in akademischer Art zu systematisieren, Gewalt an. Tatsächlich hielten auch enge Freunde seinen methodischen Ansatz für verfehlt.