Sternstunde am Menuhin Festival – Er dirigierte, als müsste er einen Zug erwischen Ein jugendlicher, reifer Könner traf auf einen Maestro, der die Intensität liebt: In Gstaad triumphierten Pianist Jan Lisiecki und Dirigent Jaap van Zweden. Peter König

Fast wirkte es, als wolle er dem Maestro die Einsätze geben: Pianist Jan Lisiecki . Foto: Raphael Faux

Die Schweizer Alpen und Voralpen sind seit vielen Sommern ein Klassik-Laufsteg von Weltrang: Auf drei grossen und vielen kleineren Festivals geben sich Stars und hoffnungsfroher Nachwuchs aller Sparten die Türklinke in die Hand. Die Festivals in den Brennpunkten Verbier, Luzern und Gstaad haben ihre Parallelen: Jedes dieser Gipfeltreffen fördert mit Akademien, Meisterklassen und weiteren Gefässen die Jugend. Alle drei haben prominente Gründer und Gönner – und alle halten sich eigene Orchester, bestückt mit den Besten ihres Fachs und geleitet von internationalen Spitzenkräften. Fällt jemand aus wie neulich der Dirigent Riccardo Chailly in Luzern, steht – dort in der Person von Jakub Hrůša – sofort der nächste Star am Pult.