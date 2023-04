Russischer Oligarch in Italien – Er brach die Fussfessel auf und verschwand Der Unternehmer Artjom Uss wurde in Mailand festgenommen und sollte in die USA ausgeliefert werden. Doch dann entkam er – oder liess man ihn gehen? Oliver Meiler aus Rom

Die Realität kommt manchmal wie eine Fiktion daher, als hätte ein Drehbuchautor daran mitgeschrieben. Die Italiener jedenfalls verfolgen die Geschichte über die Flucht eines russischen Unternehmers aus seinem Hausarrest in Basiglio bei Mailand mit der dunklen Lust, die man bei Spionagethrillern schon mal verspüren kann. Jeden Tag eine neue Episode, neue Mysterien, auch Grotesken.

Artjom Uss, Sohn des sehr reichen und Putin-nahen Gouverneurs der sibirischen Region Krasnojarsk, 40 Jahre alt, hat am 22. März die elektronische Fessel aufgebrochen, die er am Fuss trug. Draussen, vor dem Borgo di Vione, einer Luxusresidenz, warteten Komplizen mit einem schnellen Auto. Als der Alarm losging, offenbar wegen eines Defekts des Geräts viel zu spät, war Uss schon weg. Wo ihn die Flucht als Erstes hinführte, ist nicht so klar: nach Slowenien, in die Schweiz? Bekannt ist: Einige Tage später war er zurück in Russland.

Für den Kreml ist das ein Triumph, für die USA ein grosses Ärgernis. Kalter Krieg, reloaded. Dazwischen Italien, es muss sich erklären.

Die USA wollten ihn unbedingt

Wie konnte das passieren? Warum hielt man Artjom Uss nicht im Gefängnis fest, wie die Amerikaner das angemahnt hatten? Immerhin werden ihm gravierende Vergehen vorgeworfen. Was ist mit den italienischen Geheimdiensten, wussten die nichts? Und wo nur waren die Carabinieri, die ihn überwachen sollten, am Tag der Flucht? In dieser Geschichte geht es auch darum, wie russische Oligarchen die Sanktionen des Westens umgehen.

Artjom Uss war Ende November am Mailänder Flughafen Malpensa festgenommen worden, er wollte nach Istanbul fliegen, zu befürchten schien er nichts. Ein internationaler Haftbefehl aus New York stoppte ihn. Darin stand, Uss habe für viele Millionen und trotz Verbots venezolanisches Öl nach China und Russland geschmuggelt, ausserdem habe er Banken betrogen und Geld gewaschen.

Vor allem aber soll er über internationale Strohfirmen Halbleiter und Mikrochips aus den USA eingekauft haben, die in Kampfjets, Raketensystemen, Radar und Satelliten eingesetzt werden. Der Vorwurf lautet auf Militärspionage. Die soll den russischen Streitkräften auch in ihrem Krieg in der Ukraine förderlich sein. Die USA wollen den Sprössling der russischen Jeunesse dorée und studierten Juristen unbedingt ausgeliefert haben, damit sie ihm den Prozess machen können. Es drohen ihm dreissig Jahre Haft.

Italiens Justizminister sagte, Hausarrest mit Fussfessel sei ähnlich sicher wie Haft.

Aus Washington erging deshalb die Bitte an die Italiener, sie möchten Artjom Uss sicher verwahren, es bestehe nämlich hohe Fluchtgefahr. Doch die italienische Justiz entschied anders: Uss bekam Hausarrest. Italiens Justizminister sagte dazu, zusammen mit der Fussfessel sei das ähnlich sicher wie eine Gefängnishaft.

Uss durfte seine zwei Handys behalten, Internet hatte er auch, er durfte sogar Leute empfangen im Borgo di Vione. Ab und an schauten die Carabinieri von der örtlichen Station vorbei, routinemässig. Man kann also nicht behaupten, die Italiener hätten die Sorge aus Washington sehr ernst genommen. Am Tag nach dem Entscheid, dass Uss ausgeliefert werde, verschwand er. Alles geplant.

Seither zeigen die italienischen Zeitungen undatierte Fotos des Geschäftsmanns, auf dem nunmehr berühmtesten davon trägt er langes Haar und eine Sonnenbrille: ziemlich glamourös. Die Italiener erfahren nun auch, dass dieser Artjom Uss ihr Land mag. Auf Sardinien gehören ihm Ländereien und ein Hotel.

Als der Sohn wieder in Moskau war, liess sich auch der Vater aus Sibirien vernehmen. Alexander Uss dankte Putin, der sei «ein Mann mit einem grossen Herzen». Er bedankte sich zudem bei den «vielen ehrlichen Freunden unseres Landes, die uns helfen». Hatte Uss etwa auch italienische Fluchthelfer?

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von «Anomalien» in dem Fall, die müssten gründlich aufgeklärt werden – wohl bis tief hinein in die beständig putinianischen Flügel ihrer rechten Regierungskoalition. Meloni selbst steht Kiew nahe, treu auf Linie mit dem Westen. Aus der Spy-Story ist ein politischer Casus geworden, mit offenem Ausgang.



