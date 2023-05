Polizei ermittelt Raser – Er blochte mit 110 km/h durch Wiler bei Utzenstorf Ende April blitzte die Polizei ein Auto, das viel zu schnell durch die 50er-Zone fuhr. Nun konnte der Lenker ausfindig gemacht werden.

Der Autolenker raste mit 110 km/h durch das Dorf – gesetzliche Toleranz schon abgezogen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Kurz vor 18.50 Uhr blitzte die Kantonspolizei Bern am 25. April ein Auto, das auf der Hauptstrasse in Wiler bei Utzenstorf massiv zu schnell in Richtung Utzenstorf unterwegs war. Die Geschwindigkeit des Autos betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 110 km/h. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenabschnitt beträgt 50 km/h.

Nun konnte die Polizei den Lenker ausfindig machen und anhalten. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Zudem wird er sich vor der Justiz nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte verantworten müssen.

PD/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.