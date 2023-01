Schweizer Kinderärzte sind am Limit – Er behandelt 40 kranke Kinder an einem Tag Kinderarzt Christoph Caviezel hat so viele Patientinnen und Patienten, dass teilweise nicht mal eine WC-Pause drin liegt. Eine Mitarbeiterin telefoniert von morgens bis abends mit besorgten Eltern. Besuch in seiner Praxis im Aargau. Martina Frei

Christoph Caviezel von der Kinderarztpraxis Suhrepark bei Aarau.